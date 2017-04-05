За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, 5 українських військовослужбовців поранені

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого були поранені п’ять військовослужбовців Збройних сил України, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО загострюється. Незважаючи на всі домовленості, російсько-терористичні підрозділи "режиму тиші" не дотримуються. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook у середу вранці.

Поблизу Маріуполя з мінометів калібру 82 мм бойовики накривали вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах у районі Павлополя та Водяного. Позиції поблизу Мар’їнки обстрілювали з гранатометів, а у бік морських піхотинців у Гнутовому стріляли з кулеметів. З озброєння БМП бойовики били по позиціях морпіхів у районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв снайпер.

Крім того, у вівторок біля Мар’їнки відбулося бойове зіткнення з ДРГ бойовиків. Сталося це, коли їхня група намагалася наблизитися до українських позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю та здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї, після чого бойовики відійшли.

На донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовиків били по захисниках Авдіївки. З гранатометів - по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків і Невельського. З великокаліберних кулеметів відкривався вогонь убік ЗСУ поблизу Кам'янки, Опитного, Верхньоторецького, шахти "Бутовка" та Пісків. У районі Опитного і Троїцького активізувалися снайпери бойовиків.

На луганському напрямку зафіксовано найменшу кількість обстрілів. Тут зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї бойовики били по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік українських позицій у районі населеного пункту Лобачеве.

Загалом за минулу добу п'ять військовослужбовців ЗС України дістали поранень.