Законопроект про ринок землі дозволятиме її купівлю-продаж лише фізичним особам з українським громадянством - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про ринок землі дозволятиме її купівлю-продаж лише фізичним особам з українським громадянством.

"Йдеться про те, що ми можемо створити модель ринку землі, яка дозволятиме лише фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить", - заявив прем'єр в ефірі "112 Україна".

В.Гройсман зазначив, що не підтримає ідеї земельної реформи, яка здійснюватиметься в інтересах агрохолдингів або іноземних громадян.

"Необхідно абсолютно повністю захистити українську землю від можливості її купівлі іноземними громадянами", - наголосив прем'єр.