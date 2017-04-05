Гройсман про співпрацю з МВФ та ЄС: Підтримка ззовні - це тимчасове для України, ми маємо навчитися продукувати ресурси всередині країни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Міжнародного валютного фонду щодо продовження співпраці з Києвом та виділення чергового кредитного траншу. Водночас було заявлений про тимчасовість зовнішньої кредитної підтримки для України, повідомили в прес-службі уряду.

"Нам вдалося продовжити співпрацю з МВФ. Але підтримка ззовні - це тимчасове для України, ми маємо навчитися продукувати ресурси всередині країни", - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну з посиланням на заяву В.Гройсмана у вівторок.

Він звернув увагу, що $1 млрд кредитного траншу потрапить у резерви Національного банку України, і це дасть змогу зняти обмеження на валютні операції, зміцнити валютний курс і підтримати макроекономічну стабільність.

Крім того, глава уряду нагадав, що Україна днями очікує надходження EUR600 млн кредиту від ЄС згідно з домовленостями, яких було досягнуто під час візиту В.Гройсмана до Брюсселя в лютому цього року. "І ці гроші підуть до бюджету", - наголосив він.