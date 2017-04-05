Події

09:57 05.04.2017

Гройсман про співпрацю з МВФ та ЄС: Підтримка ззовні - це тимчасове для України, ми маємо навчитися продукувати ресурси всередині країни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Міжнародного валютного фонду щодо продовження співпраці з Києвом та виділення чергового кредитного траншу. Водночас було заявлений про тимчасовість зовнішньої кредитної підтримки для України, повідомили в прес-службі уряду.

"Нам вдалося продовжити співпрацю з МВФ. Але підтримка ззовні - це тимчасове для України, ми маємо навчитися продукувати ресурси всередині країни", - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну з посиланням на заяву В.Гройсмана у вівторок.

Він звернув увагу, що $1 млрд кредитного траншу потрапить у резерви Національного банку України, і це дасть змогу зняти обмеження на валютні операції, зміцнити валютний курс і підтримати макроекономічну стабільність.

Крім того, глава уряду нагадав, що Україна днями очікує надходження EUR600 млн кредиту від ЄС згідно з домовленостями, яких було досягнуто під час візиту В.Гройсмана до Брюсселя в лютому цього року. "І ці гроші підуть до бюджету", - наголосив він.

ВАЖЛИВЕ

Корчак направила запит до ВР щодо проведення незалежного аудиту НАЗК і роботи реєстру е-декларацій

Усіх хронічно хворих буде забезпечено безкоштовними медпрепаратами за урядовою програмою "Доступні ліки" - Гройсман

Меморандум із МВФ передбачає докапіталізацію державою банків і ФГВФО на суму до 98 млрд грн

Києву відомо про 121 заручника в ОРДЛО - І.Геращенко

Жодних підстав для підвищення тарифів наразі немає - Гройсман

ОСТАННЄ

Представники МКЧХ, як і раніше, не мають доступу до в'язниць ОРДЛО - І.Геращенко

Гвардійці та поліція посилили охорону станцій метрополітену Києва

Законопроект про ринок землі дозволятиме її купівлю-продаж лише фізичним особам з українським громадянством - Гройсман

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, 5 українських військовослужбовців поранені

МВФ визнав відсутність впливу рішення суду Лондона щодо російського боргу на програму співробітництва з Україною

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на услуги на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА