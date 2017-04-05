Події

10:02 05.04.2017

Жодних підстав для підвищення тарифів наразі немає - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що наразі немає підстав говорити про підвищення розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Жодних наразі підстав говорити про підвищення цін на тарифи немає", - заявив він в ефірі телеканалу "112.Україна" у вівторок.

Прем'єр-міністр зазначив, що головне завдання на сьогодні - позбутися енергетичної залежності країни, і уряд вживає заходів у цьому напрямі. Він наголосив, що минулого року Кабінет Міністрів зупинив падіння і відновив видобуток українського газу. У планах цього року власного газу в Україні буде видобуто на 500 млн кубометрів більше, ніж попереднього, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності.

"Я не для того прийшов працювати в уряд, щоб збільшувати нашу залежність. Я хочу, щоб Україна була сильною, економічно, енергетично незалежною, щоб це була країна, в якій нормально, якісно живуть люди", - підсумував В.Гройсман.

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