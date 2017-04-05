Події

10:13 05.04.2017

Києву відомо про 121 заручника в ОРДЛО - І.Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що на сьогодні відомо про 121 людину, яку незаконно тримають у місцях неволі на непідконтрольних Києву територіях на Донбасі.

Як повідомила прес-служба Верховної Ради, І.Геращенко під час засідання громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України розповіла про роботу гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, яких незаконно тримають на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"Ірина Геращенко зазначила, що на сьогодні відомо про 121 особу, що незаконно утримуються у місцях неволі на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Вона подякувала представникам усіх конфесій за зусилля, яких вони додають для звільнення заручників, і звернулася з проханням активізувати дії з вирішення гуманітарних питань.

28 березня І.Геращенко повідомила про 118 заручників та 418 зниклих безвісти осіб: військових і цивільних.

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