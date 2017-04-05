Меморандум із МВФ передбачає докапіталізацію державою банків і ФГВФО на суму до 98 млрд грн

Меморандум України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає випуск державою в 2017 році облігацій на суму до 98 млрд грн для докапіталізації банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Водночас у документі, оприлюдненому на веб-сайті фонду, немає уточнення щодо передбачуваних банків і суми, на яку буде докапіталізовано ФГВФО.

Як повідомлялося, уряд за пропозицією Національного банку України та акціонерів ПриватБанку (Дніпро) 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію фінустанови, в результаті чого держава отримала 100% в його капіталі.

Після переходу ПриватБанку у власність держави Мінфін докапіталізував його на 116,8 млрд грн.

На початку лютого 2017 року голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак допустив необхідність здійснення чергової докапіталізації фінустанови після завершення аудиту його капіталу.

ПриватБанк має намір повідомити Міністерству фінансів та НБУ про суму необхідної докапіталізації на початку квітня. За даними голови банку, зазначена сума включатиме і кіпрські, і кримські активи фінустанови.