Усіх хронічно хворих буде забезпечено безкоштовними медпрепаратами за урядовою програмою "Доступні ліки" - Гройсман

Уряд передбачив достатньо коштів для 100% забезпечення безкоштовними ліками хронічно хворих за програмою "Доступні ліки" до кінця року, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Передбачених 500 млн грн вистачить, щоб забезпечити урядову програму "Доступні ліки" щодо компенсації вартості ліків для хронічно хворих на гіпертонію, діабет II типу та бронхіальну астму. В іншому разі - уряд знайде ресурси, щоб забезпечити 100% виконання програми до кінця року", - заявив В.Гройсман в ефірі телеканалу "112" у вівторок.

Прем'єр-міністр пообіцяв, що в разі нестачі зарезервованих 500 млн грн для забезпечення всіх хронічно хворих безкоштовними ліками, уряд знайде таку саму суму для забезпечення 100% постачання ліків.

В.Гройсман наголосив, що механізм реімбурсації вже привів до зниження цін на необхідні препарати від гіпертонії, діабету II типу та бронхіальної астми на 30-50%.

Він заявив, що наразі 35 компаній-виробників з ЄС, України, Ізраїлю та інших країн взяли участь у цій програмі.

"Держава буде якісно виконувати свої зобов'язання перед виробниками і "заплатить усім до копійки", – наголосив глава уряду.