Гвардійці та поліція посилили охорону станцій метрополітену Києва

З огляду на проведення конкурсу "Євробачення-2017" охорону станцій метрополітену Києва посилять нацгвардійцями та додатковими нарядами правоохоронців, повідомили в Національній гвардії України.

"У столиці нацгвардійці перейшли на посилений варіант несення служби в метрополітені. Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу "Євробачення-2017". До складу нарядів залучили додаткові наряди поліції, кінологів і вибухотехніків", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-служби Нацгвардії України у Facebook у вівторок.

За словами заступника командира військової частини з громадської безпекиі полковника Олександра Гриценка, особовий склад частини буде задіяний на всіх станціях Київського метрополітену. Основним завданням є надання допомоги працівникам Нацполіції й у разі виявлення вибухонебезпечних предметів - надання допомоги з евакуації, а також домедичної допомоги тим, хто її потребуватиме. Нацгвардійці задіяні в обході території станції та патрулюванні.

"Ми знаємо свої обов'язки і готові у разі необхідності прийти на допомогу громадянам", – розповів один із військовослужбовців, який уже розпочав несення служби в столичній підземці.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки.