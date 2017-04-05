ЗСУ суворо дотримуються Мінських домовленостей - І.Геращенко

Військовослужбовці Збройних сил України суворо дотримуються Мінських домовленостей і здійснюють маневри на Донбасі, не перетинаючи лінії розмежування, визначеної цим документом, заявляє перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Наші військові ані на міліметр не вийшли за кордон, визначений у Мінських угодах. Я взагалі мовчу про те, що наші військові можуть бути на окупованих територіях", - сказала вона під час засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО в середу в Києві.

І.Геращенко запросила всіх присутніх на конференції відвідати зону АТО і самим переконатися в цьому.

"Ви побачите, що наші військові перебувають далі від лінії розмежування. Наприклад, у районі Авдіївки, де постійні обстріли Донецької фільтрувальної станції за декілька кілометрів від лінії", - сказала вона.