Суд заарештував організаторів "центру реабілітації" в Чернігівській області

Приморський районний суд м. Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави стосовно організаторів так званого центру реабілітації наркозалежних у Чернігівській області, які незаконно утримували силою близько 200 людей.

Про це повідомив у середу відділ комунікації поліції в АР Крим та м. Севастополі, яка здійснює розслідування в цьому кримінальному провадженні.

"Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Приморським районним судом стосовно всіх обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Слідчі також звертаються до можливих свідків та осіб, які перебували у зазначеній установі, з проханням надати інформацію про відомі їм протиправні дії організаторів і членів організованої групи за телефоном (048) 779-40-58.

Як повідомлялося, 31 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про викриття діяльності так званого реабілітаційного центру релігійної організації в селі Косачівка Козелецького району Чернігівської області, в якому незаконно утримували людей із алкогольною та наркотичною залежністю. За словами генпрокурора, "центр" діяв протягом шести років, у ньому роками утримували близько 200 людей, які жили в нелюдських умовах, їхню працю експлуатували.

Ю.Луценко повідомив, що було затримано трьох осіб із числа персоналу центру, стосовно інших збирають докази.