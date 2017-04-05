Події

11:52 05.04.2017

Суд заарештував організаторів "центру реабілітації" в Чернігівській області

Приморський районний суд м. Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави стосовно організаторів так званого центру реабілітації наркозалежних у Чернігівській області, які незаконно утримували силою близько 200 людей.

Про це повідомив у середу відділ комунікації поліції в АР Крим та м. Севастополі, яка здійснює розслідування в цьому кримінальному провадженні.

"Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Приморським районним судом стосовно всіх обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Слідчі також звертаються до можливих свідків та осіб, які перебували у зазначеній установі, з проханням надати інформацію про відомі їм протиправні дії організаторів і членів організованої групи за телефоном (048) 779-40-58.

Як повідомлялося, 31 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про викриття діяльності так званого реабілітаційного центру релігійної організації в селі Косачівка Козелецького району Чернігівської області, в якому незаконно утримували людей із алкогольною та наркотичною залежністю. За словами генпрокурора, "центр" діяв протягом шести років, у ньому роками утримували близько 200 людей, які жили в нелюдських умовах, їхню працю експлуатували.

Ю.Луценко повідомив, що було затримано трьох осіб із числа персоналу центру, стосовно інших збирають докази.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін звернувся до АМКУ для вивчення монопольного становища облгазів

Голова АМКУ пов'язує інформатаку на відомство зі справами "Укртатнафти" та азотних підприємств

В ОРДЛО відмовилися залучати МКЧХ та місію ООН до верифікації списків заручників

Корчак направила запит до ВР щодо проведення незалежного аудиту НАЗК і роботи реєстру е-декларацій

Усіх хронічно хворих буде забезпечено безкоштовними медпрепаратами за урядовою програмою "Доступні ліки" - Гройсман

ОСТАННЄ

АМКУ просить направляти йому докази про право власності російського депутата Бабакова на групу VS Energy

ЗСУ суворо дотримуються Мінських домовленостей - І.Геращенко

Представники МКЧХ, як і раніше, не мають доступу до в'язниць ОРДЛО - І.Геращенко

Гвардійці та поліція посилили охорону станцій метрополітену Києва

Меморандум із МВФ передбачає докапіталізацію державою банків і ФГВФО на суму до 98 млрд грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
энергетические напитки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА