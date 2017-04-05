В ОРДЛО відмовилися залучати МКЧХ та місію ООН до верифікації списків заручників

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) або місії ООН із прав людини до верифікації списку осіб, які відмовляються повертатися на непідконтрольні території у рамках обміну заручниками, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Ірина Геращенко.

"Два місяці у рамках Мінської групи ми шукали компромісу щодо залучення міжнародної структури, яка змогла б верифікувати відмову сотень людей (яких бойовики включили до списків на обмін, але які відмовляються повертатися до ОРДЛО - ІФ). На жаль, ОРДЛО категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста до питання звільнення заручників", - сказала І.Геращенко на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО в середу в Києві.

За її словами, був компромісний варіант - залучити до цього процесу місію ООН з прав людини, але на останньому засіданні ТКГ у Мінську представники ОРДЛО відмовилися і від цього варіанта. "Було сказано: шукаємо якийсь третій варіант", - повідомила вона.

І.Геращенко зазначила, що, на думку української сторони, це є затягуванням процесу.

"Ми в пошуках інструментарію, який дасть змогу звільнити наших заручників", - додала вона.