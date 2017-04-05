Події

11:54 05.04.2017

В ОРДЛО відмовилися залучати МКЧХ та місію ООН до верифікації списків заручників

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) або місії ООН із прав людини до верифікації списку осіб, які відмовляються повертатися на непідконтрольні території у рамках обміну заручниками, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Ірина Геращенко.

"Два місяці у рамках Мінської групи ми шукали компромісу щодо залучення міжнародної структури, яка змогла б верифікувати відмову сотень людей (яких бойовики включили до списків на обмін, але які відмовляються повертатися до ОРДЛО - ІФ). На жаль, ОРДЛО категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста до питання звільнення заручників", - сказала І.Геращенко на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО в середу в Києві.

За її словами, був компромісний варіант - залучити до цього процесу місію ООН з прав людини, але на останньому засіданні ТКГ у Мінську представники ОРДЛО відмовилися і від цього варіанта. "Було сказано: шукаємо якийсь третій варіант", - повідомила вона.

І.Геращенко зазначила, що, на думку української сторони, це є затягуванням процесу.

"Ми в пошуках інструментарію, який дасть змогу звільнити наших заручників", - додала вона.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін звернувся до АМКУ для вивчення монопольного становища облгазів

Голова АМКУ пов'язує інформатаку на відомство зі справами "Укртатнафти" та азотних підприємств

Корчак направила запит до ВР щодо проведення незалежного аудиту НАЗК і роботи реєстру е-декларацій

Усіх хронічно хворих буде забезпечено безкоштовними медпрепаратами за урядовою програмою "Доступні ліки" - Гройсман

Меморандум із МВФ передбачає докапіталізацію державою банків і ФГВФО на суму до 98 млрд грн

ОСТАННЄ

АМКУ просить направляти йому докази про право власності російського депутата Бабакова на групу VS Energy

Суд заарештував організаторів "центру реабілітації" в Чернігівській області

ЗСУ суворо дотримуються Мінських домовленостей - І.Геращенко

Представники МКЧХ, як і раніше, не мають доступу до в'язниць ОРДЛО - І.Геращенко

Гвардійці та поліція посилили охорону станцій метрополітену Києва

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5577.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА