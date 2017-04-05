Кістіон: Розроблено механізм передачі майна "Укртрансгазу" новому оператору без виникнення податкових зобов'язань

Робоча група з реформування НАК "Нафтогаз України" розробила варіант передачі майна від ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") без виникнення податкових зобов'язань і непосильних фінансових витрат для нового оператора, повідомив віце-прем'єр Володимир Кістіон.

"У нас є розуміння, як забезпечити майном ПАТ "МГУ". При цьому механізм, який ми обрали, ретельно опрацьовуватиметься з європейськими партнерами з Секретаріату Енергетичного співтовариства. Сподіваюся, що наше рішення буде проаналізоване і підтримане Секретаріатом, і найближчим часом ми вийдемо на консолідоване рішення, яке будемо планово впроваджувати в життя", - наводить його слова прес-служба Кабінету Міністрів.

Окрім варіанта забезпечення майном нового оператора ГТС, робгрупа також ухвалила рішення про фінансування "МГУ". Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості спільно з іншими зацікавленими міністерствами розробило законопроект про зміни до закону "Про державний бюджет України на 2017 рік", який буде винесено на розгляд уряду.

"Ми запропонували оптимальне рішення для подальшої реалізації плану з анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Сподіваюсь, що ми якомога швидше узгодимо наші напрацювання та перейдемо до їх практичного втілення", - резюмував В.Кістіон.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" у рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності.

За рішенням уряду, майно, використовуване нині "Укртрансгазом" для транспортування газу, має бути передане "МГУ" протягом 30 днів із моменту набуття чинності остаточним рішенням Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом", за контрактами на період 2009-2019 рр.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив про продовження переговорів із великою європейською компанією, зацікавленою у входженні в управління української ГТС.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.