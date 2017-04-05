Кабмін України на чверть збільшив разову допомогу ветеранам Другої світової та інвалідам війни

Кабінет Міністрів України збільшив виплату в 2017 році разової грошової допомоги ветеранам Другої світової війни, інвалідам війни та жертвам нацистських переслідувань у середньому на 26%.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу в Києві.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева під час засідання повідомив, що інвалідам війни I групи буде виплачено 3,5 тис. грн, інвалідам II групи - 2,7 тис. грн, III групи - 2,7 тис. грн, учасникам бойових дій - 1,2 тис. грн, жертвам нацистських переслідувань - 600 грн, в'язням концтаборів - 500 грн/

Встановлений Національним банком України на 5 квітня офіційний курс гривні до долара США становить 27,118953 грн/$1.