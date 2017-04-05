Події

13:32 05.04.2017

В Україні місцева влада отримає рекомендації щодо дотримання потреб осіб з інвалідністю під час реалізації проектів в інфраструктурі

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), урядовому та президентському уповноваженим у справах осіб з інвалідністю Раїсі Панасюк та Валерію Сушкевичу розробити рекомендації місцевій владі та органам влади щодо дотримання потреб осіб з інвалідністю під час реалізації проектів в інфраструктурі.

"Давайте ви (В.Сушкевич - ІФ) разом з Раїсою Панасюк напрацюйте рекомендації... давайте затвердимо наші рекомендації рішенням уряду... і направимо їх до кожного міста, щоб це була типова історія, за якою вони можуть зробити свої місцеві програми або вдосконалити наявні, зробити реальний план дій, щоб зробити програму безбар’єрності", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу.

Прем'єр зазначив, що йдеться про необхідність враховувати потреби осіб з інвалідністю під час реалізації на місцях інфраструктурних проектів та закупівлі техніки, зокрема транспорту.

За ініціативою першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова до розробки рекомендацій доручено також долучитися МЕРТ.

За словами М.Нефьодова, необхідно враховувати потреби осіб з інвалідністю під час здійснення державних закупівель у системі ProZorro.

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