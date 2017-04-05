Події

14:30 05.04.2017

Японія може допомогти держбанкам України з неробочими кредитами

Міністерство фінансів України звернулося до уряду з проханням схвалити укладення меморандуму між Мінфіном, Ощадбанком, Укргазбанком та Укрексімбанком, з одного боку, та японськими експертами, з іншого, для вирішення проблеми неробочих кредитів зазначених держбанків.

"Ми зараз залучаємо японських радників, без використання бюджетних коштів, щоб вони проаналізували портфелі держбанків на предмет вирішення проблеми з неробочими кредитами", - сказав міністр Олександр Данилюк на засіданні уряду в Києві в середу.

"Це велика проблема, і японський уряд допомагає нам у цьому", - зазначив він.

Джерело в Мінфіні уточнило, що у рамках такої консультативної підтримки розглядається, зокрема, ідея створення в Україні банку "поганих активів" (bad bank), якому було б передано такі неробочі кредити для очищення балансів держбанків. За словами співрозмовника агентства, в Японії накопичений хороший досвід роботи такого bad bank.

Як повідомлялося, у вересні-2011 уряд вирішив створити подібний санаційний банк на базі націоналізованого раніше Родовід Банку, визначивши його завданнями продовження роботи щодо повернення власних активів; роботу з проблемними активами держбанків та банків, капіталізованих за участю держави. Проте згодом це рішення не отримало практичного розвитку.

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