Події

14:52 05.04.2017

"Укрзалізниця" призначила на Великдень ще один додатковий потяг у південному напрямку, а загалом 15 додаткових потягів

ПАТ "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення під час Великодніх свят призначило додатковий потяг №298 Херсон-Київ.

Як повідомила прес-служба ПАТ, загалом з 13 по 18 квітня вже передбачено курсування 15 додаткових потягів у популярних напрямках.

Потяг №298 Херсон-Київ вирушить з Херсона 13, 17 квітня о 19:57 і прибуде до Києва наступного дня о 08:46. Назад з Києва відправлення 14, 18 квітня о 21:52 і прибуття до Херсона наступного дня о 10:15. Потяг проїде через Кривий Ріг, ст. ім. Т. Шевченка (м. Сміла), Миронівку. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.

Квитки на додатковий потяг уже можна придбати на сайті ПАТ та в залізничних касах.

Раніше повідомлялося про призначення на Великдень 14 додаткових потягів і додаткових рейсів шести графікових потягів.

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