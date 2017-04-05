Реалізація сигарет зі складів Tedis Ukraine в точки роздрібної торгівлі ускладнена - учасник ринку

Перебої в роботі компанії Tedis Ukraine суттєво вплинули на роботу компанії "JTI Україна" - одного з найбільших українських виробників сигарет та всієї тютюнової галузі, повідомив директор відділу корпоративних питань і комунікацій Олександр Когут у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі реалізація нашої продукції зі складів дистриб'ютора в роздрібну торгівлю ускладнена. Це призведе до дефіциту продукції в точках продажу і створить складнощі для споживачів", - сказав він.

За його словами, відсутність повноцінної реалізації призвела до проблем з платою за продукцію "JTI Україна".

"У результаті під загрозою опинилися наші відрахування до державного бюджету від сплати акцизного та інших податків. Минулого року тютюнова галузь сплатила понад 33,2 млрд грн лише акцизного податку, а місцеві бюджети отримали 1,9 млрд грн від роздрібної торгівлі тютюновими виробами (5% акцизний податок на роздрібну торгівлю)", - додав О.Когут.

Він уточнив, що в 2016 році "JTI Україна" сплатила до держбюджету понад 9 млрд грн, ставши одним із топ-5 найбільших платників податків в Україні.

Як повідомлялося, Tedis Ukraine заявила про арешт банківських рахунків і вилучення товару вартістю понад 1 млрд грн за підсумками обшуків співробітниками Міністерства внутрішніх справ і Генпрокуратури в п'ятницю, 31 березня, а її власники звернулася до президента, генпрокурора, міністра внутрішніх справ з проханням втрутитися в ситуацію та захистити права іноземних інвесторів.

Tedis Ukraine пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції в Україні з 40-50 оптовими торговцями і 80 тис. роздрібних торговців. Регіональна мережа компанії нараховує 35 регіональних структурних підрозділів.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".