У Генпрокуратурі підтвердили проведення обшуків в офісі "Укрнафти"

У Генеральній прокуратурі України підтвердили проведення обшуків у службових приміщеннях ПАТ "Укрнафта" в рамках кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами "Укрнафти" протягом 2013-2015 років, що завдало підприємству збитків на майже 140 млн грн.

"Наразі з метою виявлення документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчими Генеральної прокуратури України за підтримки СБ України, проводяться обшуки в службових приміщеннях ПАТ "Укрнафта", - повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй Facebook-сторінці у середу.

За її словами, Генпрокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Укрнафта" протягом 2013-2015 років за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Під час досудового розслідування встановлено, що продаж видобутої сировини здійснювався, переважно, підприємствам, щоі входили до групи "Приват", а тому керівники ПАТ "Укрнафта", діючи в інтересах цих підприємств – покупців нафти, навмисне надавали в Аукціонний комітет відомості про щільність нафти, що видобувається, які не відповідали її реальним фізико-хімічними характеристиками, зокрема, щодо місткості барелів у тонні нафти (коефіцієнт баррелизации")", - повідомила Л. Сарган.

За її словами, це призвело до заниження обсягу кожного лота видобутої сировини, виставленого на продаж, і спричинило зменшення його вартості, попередньо, заподіявши збиток ПАТ "Укрнафта" на майже 140 млн грн.

У свою чергу речниця СБУ Олену Гітлянську на своїй Facebook-сторінці щодо обшуків в "Укрнафті" повідомила, що Служба безпеки України за дорученням Генпрокуратури здійснює оперативне супроводження слідчих дій у рамках провадження, відкритого прокуратурою.

Раніше в середу, 5 квітня у прес-службі ПАТ "Укрнафта" повідомили, що Генеральна прокуратура України із залученням співробітників СБУ проводить обшуки в центральному офісі ПАТ "Укрнафта" а також у регіональних підрозділах компанії в Бориславі, Прилуках, Полтаві та Охтирці.

"Обшуки проводяться на підставі постанов Печерського районного суду Києва від 29 березня 2017 року в рамках кримінального провадження, що стосується проведення нафтових аукціонів протягом 2013-2015 рр.", - зазначили в прес-службі.

У прес-службі додають, що це кримінальне провадження зареєстровано ще 29 грудня 2016 року, проте з того часу "Укрнафта" не отримувала жодних запитів від Генпрокуратури у його рамках.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", правоохоронцям довелося спиляти решітку при вході в центральний офіс "Укрнафти", щоб потрапити всередину приміщення.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", колишнім акціонерам Приватбанку – близько 42% акцій.