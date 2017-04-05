Транш МВФ $1 млрд почав надходити до резервів НБУ

Кошти 4-го транша кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою розширеного фінансування EFF у розмірі $1 млрд почали надходити до резервів Національного банку України, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Розпочався процес перерахування коштів четвертого транша", – написав він у своєму блозі в Facebook.

Як повідомлялося, рада директорів схвалила виділення Україні 4-го транша кредиту за програмою EFF 3 квітня.

За даними Нацбанку України, надходження цього транша надасть можливість збільшити міжнародні резерви країни до $16,1 млрд. "Очікуємо, що кошти надійдуть у найближчі дні в різних валютах, які входять до Спеціальних прав запозичення (СПЗ) – як у доларах США, так у фунтах і євро. Частина транша надійде безпосередньо на рахунки НБУ у валюті СПЗ", – сказав заступник голови НБУ Олег Чурий 4 квітня.

За його словами, Нацбанк розраховує на продовження співпраці з МВФ і отримання до кінця поточного року ще трьох траншів фінансування на суму близько $4,5 млрд, що разом з іншим фінансуванням надало б можливість наростити резерви до $20,8 млрд до кінця року.

За його словами, в 2018 році НБУ очікує отримати від Фонду $3,9 млрд фінансування і наростити резерви до $25,9 млрд.