Кабмін затвердив порядок використання 20 млн грн на експеримент з працевлаштування малозабезпечених та переселенців

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання 20 млн грн, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку експерименту щодо залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Як повідомляє в середу прес-служба Міністерства соціальної політики, це рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Пілотний проект реалізовуватимуть у Львівській, Харківській та Полтавській областях.

Передбачається, що в результаті реалізації експерименту буде забезпечено сприяння залученню до роботи членів малозабезпечених сімей переселенців.

За інформацією Мінсоцполітики, на 3 квітня в Україні взято на облік 1 млн 590 тис. 056 вимушених переселенців.