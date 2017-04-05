Події

15:51 05.04.2017

Кабмін затвердив порядок використання 20 млн грн на експеримент з працевлаштування малозабезпечених та переселенців

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання 20 млн грн, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку експерименту щодо залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Як повідомляє в середу прес-служба Міністерства соціальної політики, це рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Пілотний проект реалізовуватимуть у Львівській, Харківській та Полтавській областях.

Передбачається, що в результаті реалізації експерименту буде забезпечено сприяння залученню до роботи членів малозабезпечених сімей переселенців.

За інформацією Мінсоцполітики, на 3 квітня в Україні взято на облік 1 млн 590 тис. 056 вимушених переселенців.

ВАЖЛИВЕ

Транш МВФ $1 млрд почав надходити до резервів НБУ

У Генпрокуратурі підтвердили проведення обшуків в офісі "Укрнафти"

Кабмін України створив Нацраду розвитку науки на чолі з прем'єром

Кабмін затвердив порядок вилучення з обігу книжок із РФ та Криму, які нелегально розповсюджують в Україні

Генпрокуратура здійснює обшук в "Укрнафті"

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" з'єднає Київ та східне Закарпаття новим прямим поїздом

Корчак пов'язує збої в роботі реєстру е-декларацій з заявами Гройсмана

Реалізація сигарет зі складів Tedis Ukraine в точки роздрібної торгівлі ускладнена - учасник ринку

"Укрзалізниця" призначила на Великдень ще один додатковий потяг у південному напрямку, а загалом 15 додаткових потягів

На питання щодо правомірності премій працівникам НАЗК відповість незалежний аудит - Корчак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Аэрогрили, грили, барбекю купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА