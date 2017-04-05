"Укрзалізниця" з'єднає Київ та східне Закарпаття новим прямим поїздом

ПАТ "Укрзалізниця" вводить пряме залізничне сполучення між Києвом і східним Закарпаттям: з 3 травня 2017 року почне курсувати новий потяг № 213/214 Київ - Солотвино.

Як повідомила прес-служба ПАТ, поїзд вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський непарними числами о 18:34 і прибуватиме на станцію Солотвино-1 о 13:42. Назад зі станції Солотвино-1 поїзд буде відправлятися парними числами о 14:55 і прибуватиме в столицю України в 10:05.

"Цей поїзд вперше забезпечить пряме залізничне сполучення столиці України з населеними пунктами східного Закарпаття. Відтепер жителі Солотвиного, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегового, Королевого отримають можливість швидко і зручно подорожувати до Києва і назад", - йдеться в повідомленні.

На думку глави ПАТ Войцеха Балчуна, призначення цього потягу буде потужним імпульсом для розвитку туристичної сфери регіону, що сприятиме розвитку економіки і створенню нових робочих місць.