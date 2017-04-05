Законопроект про перезапуск НАЗК значно знизить зарплати його керівництва – Петренко

Проект закону про перезапуск роботи Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) передбачатиме суттєве зниження оплати праці керівництва Агентства.

"У законопроекті ми ставимо верхню планку - керівництво НАЗК не має права отримувати премію у розмірі понад 50% окладу", - сказав П. Петренко журналістам у Києві в середу.

При цьому глава Мін'юсту зазначив, що на сьогодні премії керівництва НАЗК становлять 200-400% окладу. "Тобто, це (обмеження розміру премії - ІФ) буде на рівні закону", - додав міністр.

П. Петренко нагадав, що законопроектом буде передбачено одноосібну відповідальність, конкурс має відбутися протягом двох місяців.

Як повідомлялося, 29 березня глава Мін'юсту запропонував антикорупційним громадським організаціям долучитися до напрацювання змін до закону, які зроблять НАЗК органом з одноосібною відповідальністю.

"Прем'єр-міністр доручив Міністерству юстиції розробити відповідні законодавчі зміни. Ми виправимо помилку щодо того, що колегіальний орган, який працює вже рік і отримує величезне бюджетне фінансування, фактично не здатний виконувати свої функції", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

П. Петренко звернувся до представників антикорупційних громадських організацій: "Пропонуємо на базі секретаріату Кабміну спільно швидко напрацювати зміни до закону. Основні принципи цих змін полягатимуть у тому, щоб була введена система одноосібного керівництва з одноосібною відповідальністю".

За його словами, буде оптимальним, щоб НАЗК у новому форматі і нормальному режимі запрацювала вже у найближчі місяці. "Ми як Міністерство юстиції готові взяти на себе проактивну функцію щодо розробки спільно з експертами і громадськістю даних змін", - додав міністр.