Прогнозна ціна закупівлі туалетних комплексів ґрунтується на цінах виробників і може знизитися під час аукціону– "Укрзалізниця"

Київ. 5 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – ПАТ "Укрзалізниця" заявляє, що очікувана вартість туалетних комплексів пасажирських вагонів вказана у відповідному тендері на основі моніторингу цін виробників такого устаткування.

Згідно з прес-релізом ПАТ, "Укрзалізниця" не встановлює ціну на вакуумні туалетні комплекси закритого типу - її формують виробники цього обладнання, в оголошенні про проведення відкритих торгів у системі ProZorro очікувана вартість вказана саме на підставі моніторингу цінових пропозицій виробників. "До того ж процедура закупівлі передбачає проведення аукціону, під час якого можливе зниження ціни", - наголошується в повідомленні.

ПАТ також повідомляє, що в минулому році були неодноразові спроби закупити аналогічні туалетні комплекси для використання їх при виконанні капітально-відновлювального ремонту купейних вагонів, однак торги не відбулися саме через відсутність учасників. Однією з основних причин виробники назвали низьку очікувану вартість предмета закупівлі (на рівні 910 тис. грн із ПДВ).

"Саме для уникнення зриву конкурсних торгів, орієнтуючись на ціни виробників, була визначена очікувана вартість на рівні 1,079 млн грн з ПДВ за комплект. В умовах пасажирських депо раніше не здійснювалося обладнання екологічно чистими туалетними комплексами закритого типу плацкартних пасажирських вагонів", - констатує ПАТ.

За даними моніторингу, актуальні ринкові ціни у виробників на зазначене обладнання: ТОВ "МДС" – 1,068 млн грн з ПДВ, ТОВ "НВП "Ріст" – 1,207 млн грн з ПДВ, "ПЕСА Бидгощ" – 1,29 млн грн з ПДВ.

"Аналоги іноземного виробництва коштують у середньому 1,3 млн грн. Остаточна вартість предмета закупівлі буде визначена після проведення аукціону з його переможцем та проведення роботи зі зниження вартості предмета закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні туалетні комплекси, як зазначає ПАТ, працюють у літаках, а також при будівництві нових пасажирських вагонів (ПАТ "КВБЗ") і при виконанні капітально-відновлювального ремонту в умовах Дніпропетровського та Харківського заводів.

"Для пасажирів переваги очевидні - санітарні кімнати під час руху поїзда та зупинок працюють постійно, не закриваються в санітарних зонах.

"У плацкартних вагонах, якими користується велика кількість людей, "Укрзалізниця" для підвищення сервісу вирішила встановити такі комплекси вперше. Вони хоча і більш витратні, ніж звичайні туалети відкритого типу, але екологічні, сучасні, більш зручні і служать більше 20 років. Оскільки замінити на сучасні туалетні системи "Укрзалізниця" планує під час комплексно-відновлювального ремонту 250 плацкартних вагонів на українських заводах, то вимогою до обладання є сертифікат якості і досвід використання системи на залізницях України не менше 3 років, а також наявність у виробника узгодженої конструкторської документації", - повідомляє ПАТ.

Його фахівці в підсумку констатують, що зазначення в тендері ціни, не нижче ринкової, сприяє здоровій конкуренції, оскільки не обмежує потенційного кола учасників, а також запобігає можливість того, що учасники просто не вийдуть на торги, як це вже було в 2016 році.

Як повідомлялося, філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" оголосила тендер на закупівлю обладнання туалетів у пасажирських поїздах у кількості 250 од. Згідно з умовами тендера, оприлюдненими в системі ProZorro, заплановано придбати неробочі, робочі частини туалету, його екологічні системи і монтажні деталі.

Очікувана вартість закупівлі становить 269,85 млн грн. Кінцевий термін подання документів – 4 травня, аукціон відбудеться 9 червня.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ця ціна необґрунтована і "Укрзалізниця" має пояснити суспільству, на чому вона формується, яка собівартість цієї продукції тощо.