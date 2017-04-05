Голова "Укренерго": Зміївська ТЕС призупинить роботу 6 квітня, Криворізька ТЕС – 11 квітня

Працюють на марках вугілля антрацитових мінімальним складом обладнання Зміївська ТЕС ("Центренерго") та Криворізька ТЕС ("ДТЕК Дніпроенерго") призупинять свою роботу 6 квітня і 11 квітня, відповідно, повідомив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

За його словами, призупинення 6 квітня роботи Придніпровської ТЕС ("ДТЕК Дніпроенерго") та Трипільської ТЕС ("Центренерго") відбулася в робочому режимі в рамках виконання графіка навантажень енергосистеми, а не в екстреному порядку за наказом диспетчера.

"Аналогічна ситуація відбувається на Зміївській та Криворізькій ТЕС, які працюють на вугіллі антрацитової групи. Ці станції також технологічно готові до припинення генерації електроенергії. З 6 квітня планується зупинка Зміївської ТЕС, орієнтовно з 11 квітня (після завершення опалювального сезону в регіоні Криворізькою ТЕС", - написав він на своїй сторінці у Facebooк.

В. Ковальчук зазначив, що наразі Об'єднана енергосистема України працює в стабільному режимі і ситуація повністю контролюється. Пікові навантаження покриваються за рахунок генерації блоків ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, а також ГЕС і ГАЕС.

"Наголошує що технологічна можливість зупинки антрацитових енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була розроблена нами спільно з генерувальними компаніями та Міненерговугілля... Ми ретельно прорахували всі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генерувальними компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, і зараз повністю готові до сценарію з "відключенням" блоків, що працюють на вугіллі антрацитної групи", - додав він.

За його словами, період вимушеного простою заплановано використовувати для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів. У разі виникнення позаштатної ситуації в ОЕС України енергоблоки будуть оперативно включені в роботу.

Як повідомлялося, за даними ДП "Енергоринок", 4 квітня ПдТЕС працювала лише блоком №8, а ТрТЕС – лише блоком №2. З 21 березня також припинено роботу Слов'янської ТЕС (ПАТ "Донбасенерго"). Крім того, Зміївська ТЕС ("Центренерго") та Криворізька ТЕС ("ДТЕК Дніпроенерго") станом на 5 квітня працюють одним блоком.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.