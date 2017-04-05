Для продовження будівництва харківського метро необхідно відселити 67 сімей

Для будівництва нових станцій третьої лінії харківського метрополітену необхідно буде переселити із зони будівництва 67 сімей.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, про це перший заступник міського голови Ігор Терехов повідомив на зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках підготовки підписання кредитного договору для продовження третьої лінії метро.

"Усім буде надано нове житло. Ми намагатимемося максимально згладити і нівелювати конфліктні ситуації, які гіпотетично можуть виникнути. Думаю, ми спокійно вирішимо це питання, тим більше, що багато родин зможуть покращити свої умови проживання", - цитує прес-служба В. Терехова.

За його словами, засідання кредитних комітетів ЄБРР і ЄІБ відбудуться після 25 квітня. На думку І. Терехова, шанси на позитивне рішення дуже високі.

Під час зустрічі, що відбулася у вівторок, І. Терехов обговорив з представниками ЄБРР та ЄІБ питання, пов'язані з наданням кредиту на будівництво третьої черги харківського метрополітену.

Як повідомлялося, 25 грудня 2014 року Харківська міськрада ухвалила рішення про створення групи управління інвестпроектом "Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", що передбачалося реалізовувати спільно з ЄБРР.

Загальна вартість інвестиційного проекту становить 3,27 млрд грн, зокрема кошти бенефіціара КП "Харківський метрополітен" - 148,8 млн. грн, кошти бюджету міста Харкова - 18,9 млн грн, кредитні кошти ЄБРР та Європейського інвестиційного банку - 1,55 млрд грн,

Інвестпроект містить такі об'єкти будівництва та заходи: проект "Будівництво третьої лінії Харківського метрополітену від станції "Метробудівників ім.Р.І.Ващенка" до станції "Одеська" (передбачає будівництво перегінних тунелів притоннельными спорудами і двох станцій – "Державінська" і "Одеська"), проект "Будівництво електродепо "Олексіївське" із з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену", придбання 60 вагонів, а також комплексний благоустрій територій, прилеглих до нових станцій.

13 грудня 2016 р.. на прес-конференції в Харкові директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер висловив сподівання, що договір про фінансування будівництва метро буде підписано в першому півріччі наступного року.

"Зараз триває дью дидлідженс (процедура складання об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування - ІФ). Ми завершуємо попередню підготовку, опрацювання цього проекту. Ми сподіваємося, що в першій половині наступного року зможемо його фіналізувати", - сказав Ш. Аджунер

21 грудня 2016 р.. Харківська міськрада підтримала участь КП "Харківський метрополітен" в інвестиційному проекті "Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" і дав згоду на отримання позики ЄБРР та ЄІБ, залучених державою для реалізації цього проекту на суму EUR320 млн.