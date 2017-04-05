Кошти МВФ і ЄС надійшли на рахунок НБУ, міжнародні резерви України зросли до $16,7 млрд

Четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою розширеного фінансування EFF у розмірі $1 млрд вже надійшов на рахунок Національного банку України, повідомляється на веб-сайті центробанку.

З урахуванням надійшов другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) об'ємом EUR600 млн, рівень міжнародних резервів України зріс до $16,7 млрд.

Нацбанк уточнює, що кошти МВФ надійшли кількома частинами в різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, EUR146 млн і $92 млн.

Поточний рівень резервів покриває 3,6 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Нацбанку.

Нацбанк розраховує на продовження співпраці з МВФ і отримання до кінця поточного року ще трьох траншів фінансування на суму близько $4,5 млрд, що разом з іншим фінансуванням надасть змогу наростити резерви до $21 млрд до кінця року.

У 2018 році НБУ очікує отримати від Фонду $3,9 млрд фінансування і наростити резерви до $26 млрд.