Події

09:47 06.04.2017

Кабмін створив громадську раду при НАЗК із 15 осіб

Кабінет Міністрів України створив громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) і затвердив його склад із 15 осіб.

Згідно з повідомленням НАЗК, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 5 квітня.

До складу громадської ради увійшли: представник громадської організації "Муніципальна ліга Києва" Павло Аниськович, представник "Запорізького обласного громадсько-політичного об'єднання "Українська справа" Тетяна Біловол, "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, "Спілка громадських організацій України "народна Рада" Вадим Воробйов, "Новітнє суспільство" Костянтин Гусєв, "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік, "Народний контроль та захист" Костянтин Єзерський, "Центр ЮЕЙ" Остап Кучма, "Шевченківський РУХ" Гліб Рижов, "Інститут аналітики та адвокації" Юрій Ромашко, "Центр політичних студій" в Івано-Франківській області Віталій Світлик, "Центр суспільного моніторингу та досліджень" Мирослав Сімка, Чернігівська обласна громадська організація "Центр політичних студій та аналітики" Сергій Старченко, "Сила народного контролю - ЧОП" Лариса Ступак, та "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос" Віктор Таран.

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