Події

09:59 06.04.2017

На ремонт дворів у Києві виділять 100 млн грн – Кличко

Київрада планує виділити 100 млн грн на ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій, заявив мер Києва Віталій Кличко на виїзній інспекції з главами районів міста.

"Ми беремо на себе завдання вирішити проблеми, які не вирішувалися десятки років. У Києві вимагають капремонту 407 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій... Відверто кажучи, 100 млн – 10 млн на район – це невелика сума, тому ми обиратимемо найбільш занедбані території, щоб виправити ситуацію з інфраструктурою", - заявив мер.

Загалом Київрада подала заявки на ремонт дворів на суму 300 млн грн.

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