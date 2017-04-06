Бойовики за добу 29 разів обстріляли позиції сил АТО, 2 українських військових поранені

За минулу добу бойовики 29 разів обстрілювали позиції Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких двоє українських військових дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована на Маріупольському напрямку. Зокрема, бойовики обстрілювали Красногорівку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, Павлопіль і Водяне – з гранатометів і великокаліберних кулеметів, Мар'їнку – з гранатометів і стрілецької зброї. В околицях Новотроїцького, Красногорівки і Водяного зафіксовано активність ворожих снайперів.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, Зайцеве і Піски – з кулеметів і стрілецької зброї, працювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики обстрілювали Сизе, зі станкових протитанкових гранатометів – Новоолександрівку.

"Незважаючи на збройні провокації, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.