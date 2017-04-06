НАБУ розпочало розслідування у справі "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), при розробці та впровадженні порядку розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії (ОРС), що враховує ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам плюс вартість доставки до України".

Копію листа НАБУ про початок відповідного провадження оприлюднив народний депутат Віктор Чумак, який виступив ініціатором розслідування у цій справі.

"За підсумками проведеного збору та узагальнення інформації щодо формування НКРЕКП вартості електроенергії за формулою "Роттердам+" 24 березня 2017 року НАБУ розпочав досудове розслідування", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, НКРЕКП почало застосовувати новий порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію з квітня 2016 року.