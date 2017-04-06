Гонтарева підтвердила намір згодом залишити посаду, але продовжує працювати і не писала заяву про відставку

Національний банк України в черговий раз спростовує повідомлення ЗМІ про нібито написану главою НБУ Валерією Гонтаревою заяву про відставку, однак підтверджує її плани з часом залишити цю посаду.

"Заяву не написано, глава НБУ В.Гонтарєва працює і виконує свої обов'язки. У спілкуванні з журналістами сьогодні вранці вона в черговий раз підтвердила свій намір з часом полишити посаду глави НБУ", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі центробанку в четвер.

У НБУ зазначили, що рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.

Раніше в цей день кілька осіб намагалися заблокувати виїзд В. Гонтаревої з дому на роботу, а деякі ЗМІ (зокрема, підконтрольні екс-власнику Приватбанку Ігорю Коломойському) за підсумками спілкування глави Нацбанку з протестувальниками повідомили про її звільнення та відставку.

Як повідомляє канал "112 Україна", вранці в четвер більше десятка активістів провели акцію протесту під стінами будинку В. Гонтаревої під Києвом, вимагаючи припинення закриття російських банків в Україні і відставки глави НБУ. Протестувальники намалювали свиню-скарбничку і розмалювали написами огорожу навколо будинку голови НБУ. Учасники акції спробували заблокувати машину банкіра, В. Гонтаревій довелося вийти з машини, пройтися пішки і пересісти в іншу машину. Вона назвала дії протестувальників, серед яких переважно були дівчата, провокацією, при цьому підтвердила, що має намір залишити посаду глави НБУ.

Ще раніше, наприкінці лютого цього року, деякі ЗМІ вже писали про прийняте В. Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на ринку зазначили, що, на відміну від таких повідомлень у минулі роки, цього разу ймовірність відставки вище, проте в будь-якому випадку глава НБУ наполягатиме на призначенні на її місце неполітичної фігури - професійного банкіра.

Сама В. Гонтарева на початку березня повідомила, що меморандум за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ (був підписаний у другій половині березня – ІФ) може бути останнім, під яким буде стояти її підпис. "Але ще раз наголошую, що офіційно Нацбанк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили. І все правління Нацбанку працює за дуже щільним графіком", – зазначила глава НБУ.

В. Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року. Першим головою українського центробанку був Володимир Матвієнко, якого в 1992 рік змінив Вадим Гетьман (убитий в 1998 році), а йому на зміну прийшов його учень Віктор Ющенко, який згодом став прем'єром і президентом країни.

Потім тривалий час біля керма Нацбанку був перший заступник В. Ющенка Володимир Стельмах – у 2000-2002 роках, 2004-2010 рр.

З кінця 2002 до 2004 рр. НБУ офіційно очолював Сергій Тігіпко, хоча останні кілька місяців його повноваження фактично виконував Арсеній Яценюк, призначений 2014-2015 рр. прем'єром. У період президентства Віктора Януковича керували Нацбанком Сергій Арбузов (з кінця 2010 року до початку 2013 року) та Ігор Соркін. Після Революції гідності Нацбанк з 24 лютого до 19 червня 2014 року очолював нинішній перший віце-прем'єр Степан Кубів.