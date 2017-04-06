Події

12:26 06.04.2017

Очищення від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрової зони навколо арсеналу в Балаклії завершиться 18 травня - ДСНС

Українські військові планують очистити від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрову зону навколо арсеналу в м. Балаклія Харківської області, де 23 березня, за даними слідства, сталася диверсія, до 18 травня поточного року, заявляє голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

"Очищення території від вибухонебезпечних предметів у 10 км зоні, з урахуванням того, що процес супроводжується весняно-польовими роботами, ми плануємо завершити 18 травня. На сьогодні наші підрозділи працюють у 3-кілометровій зоні, близько 2 км цієї зони вже очищено, по суті, вони працюють вже у радіусі 1 км від арсеналу", - сказав М.Чечоткін на брифінгу в четвер у Києві.

Він зазначив, що останні три дні вибухів на арсеналі немає. "Пожежу ліквідовано, протягом останніх трьох днів вибухи не фіксуються. На місці працюють підрозділи ЗСУ, військові займаються розмінуванням та здійснюють заходи щодо противопожарному забезпечення", - сказав М.Чечоткін.

За словами глави ДСНС, загалом після інциденту було знешкоджено близько 10 тис. боєприпасів.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що одразу після інциденту уряд виділив 100 млн грн, 16 областей надали будматеріали.

"На сьогодні 20 компаній займаються відновленням житлового сектору", - сказав він.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області.

Як повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов, за попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж унаслідок НС становив близько 220 млн грн. Він також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може становити близько 300 млн грн.

Балаклійська райрада на позачерговій сесії 26 березня виділила 2 млн грн а проведення аварійно-відновлювальних робіт у м. Балаклія та на прилеглих територіях. Пізніше глава Харківської обладміністрації Юлія Світлична повідомила, що 29 березня на засіданні уряду було прийнято рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків пригоди. Також 20 млн грн виділено ДСНС на проведення розмінування та утилізації вибухонебезпечних предметів у Балаклійському районі.

31 березня депутати Харківської облради на позачерговій сесії виділили Балаклійської райдержадміністрації 10 млн грн на першочергові заходи з ліквідації наслідків вибухів і пожеж на арсеналі.

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