Події

12:47 06.04.2017

Порошенко: РФ поводитиметься більш агресивно мірою наближення президентських виборів у 2018 р.

Президент України Петро Порошенко прогнозує, що з наближенням президентських виборів у Росії в 2018 р. дії влади цієї країни набуватимуть дедалі агресивніших форм.

"Кремль готується до президентських виборів у 2018 році і стає все більш агресивним у приховуванні своїх слабкостей. Росія змінила свою тактику як в Криму, так і на Донбасі, піднявши ставки шляхом створення своїх квазідержави. Росія продовжує наполягати на абсолютно неконструктивних позиціях і її основне завдання - дестабілізувати Україну", - заявив П. Порошенко під час 10-го Київського форуму з питань безпеки у Києві в четвер.

За його словами, Росія спробувала зіштовхнути Польщу з Україною, почавши з інциденту зі спаленням українського прапора в Польщі, але дружба між двома країнами набагато сильніше таких провокаційних спроб.

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