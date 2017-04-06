Четверо військових дістали поранень у середу в зоні АТО

За минулу добу, 5 квітня, в зоні проведення АТО на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військових дістали поранення під Авдіївкою, двоє поранені унаслідок підриву на вибуховому пристрої", - сказав О. Мотузяник на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, на луганському напрямку за добу було зафіксовано лише три випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, противник випустив три міни по позиціях сил АТО в районі с. Сизе, також застосовували вогнепальну зброю в районі смт Станиця Луганська, також гранатометний обстріл позицій українських військових зафіксовано в районі с. Новоолександрівка.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь лише в Зайцевому, Авдіївці та Пісках, застосовували легке озброєння. За добу на цьому напрямку зафіксовано 7 обстрілів.

На маріупольському напрямку міномети противник застосував у Красногорівці, у Докучаєвську працював ворожий снайпер, на півдні провокації тривали в цілодобовому режимі. За добу на маріупольському напрямку зафіксовано 19 випадків порушення режиму припинення вогню.