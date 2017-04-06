Україна за 3 міс.-2017 експортувала електроенергію на $68 млн

Україна в січні-березні 2017 року експортувала електроенергію на $68,12 млн, зокрема у березні – на $19,355 млн.

За даними Державної фіскальної служби (ДФС), в Угорщину в січні-березні поставлено електроенергію на суму $55,218 млн, Польщу – на $11,101 млн, Румунію – на $1,286 млн, інші країни – $0,516 млн.

Таким чином, у грошовому вираженні експорт української електроенергії в січні-березні-2017 зріс на 51,2% у порівняно з аналогічним періодом 2016 року ($45,053 млн).

Крім того, Україна в січні-березні 2017 року імпортувала електроенергію на $0,619 млн (з РФ на $0,596 млн, Білорусі – на $0,014 млн, з Молдови – на $0,009 млн).

Як повідомлялося, Україна в 2011 році експортувала електроенергію на $399,963 млн, у 2012 – на $574,819 млн, у 2013 – на $580,195 млн, у 2014 – на $487,185 млн, у 2015 – на $150,056 млн, у 2016 – на $152,063 млн.

Україна в 2011 році експортувала 6,4 млрд кВт-год електроенергії, у 2012 – 9,7 млрд кВт-год, у 2013 – 9,9 млрд кВт-год, у 2014 – 8,1 млрд кВт-год, у 2015 – 3,6 млрд кВт-год, у 2016 – 4 млрд кВт-год.