Події

14:31 06.04.2017

Україна за 3 міс.-2017 експортувала електроенергію на $68 млн

Україна в січні-березні 2017 року експортувала електроенергію на $68,12 млн, зокрема у березні – на $19,355 млн.

За даними Державної фіскальної служби (ДФС), в Угорщину в січні-березні поставлено електроенергію на суму $55,218 млн, Польщу – на $11,101 млн, Румунію – на $1,286 млн, інші країни – $0,516 млн.

Таким чином, у грошовому вираженні експорт української електроенергії в січні-березні-2017 зріс на 51,2% у порівняно з аналогічним періодом 2016 року ($45,053 млн).

Крім того, Україна в січні-березні 2017 року імпортувала електроенергію на $0,619 млн (з РФ на $0,596 млн, Білорусі – на $0,014 млн, з Молдови – на $0,009 млн).

Як повідомлялося, Україна в 2011 році експортувала електроенергію на $399,963 млн, у 2012 – на $574,819 млн, у 2013 – на $580,195 млн, у 2014 – на $487,185 млн, у 2015 – на $150,056 млн, у 2016 – на $152,063 млн.

Україна в 2011 році експортувала 6,4 млрд кВт-год електроенергії, у 2012 – 9,7 млрд кВт-год, у 2013 – 9,9 млрд кВт-год, у 2014 – 8,1 млрд кВт-год, у 2015 – 3,6 млрд кВт-год, у 2016 – 4 млрд кВт-год.

ВАЖЛИВЕ

Четверо військових дістали поранень у середу в зоні АТО

Порошенко: РФ поводитиметься більш агресивно мірою наближення президентських виборів у 2018 р.

Гонтарева підтвердила намір згодом залишити посаду, але продовжує працювати і не писала заяву про відставку

НАБУ розпочало розслідування у справі "Роттердам+"

Бойовики за добу 29 разів обстріляли позиції сил АТО, 2 українських військових поранені

ОСТАННЄ

Київрада просить Кабмін, Раду та президента скасувати абонплату за газ

Очищення від вибухонебезпечних предметів 10-кілометрової зони навколо арсеналу в Балаклії завершиться 18 травня - ДСНС

До відома: про відміну прес-конференції на тему "Результати року роботи уряду Гройсмана: профспілки готуються до акцій протесту"

Обшук у «Лакі Лабс» був замовним – ЗМІ

На ремонт дворів у Києві виділять 100 млн грн – Кличко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog9728.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА