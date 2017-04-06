Україна пропонує Чилі співробітництво у сфері створення безпілотних систем та кібербезпеки

Україна зацікавлена у налагодженні ВТС із країнами Латиноамериканського регіону, серед потенційних партнерів розглядають зокрема й Чилі.

Як повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", можливості налагодження співпраці з чилійською стороною обговорювалися на перговорах у рамках 11-ї міжнародної оборонної конференції LAAD-2017 Defence&Security (Ріо-Де-Жанейро, Бразилія) української делегації з міністром оборони Чилі Хосе Антоніо Гомесом.

"Головною темою зустрічі була співпраця Чилі з Україною у сфері безпілотних систем, авіабудування і кібербезпеки, під час якої були визначені подальші кроки і потреби обох сторін та обговорені принципів подальшого співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перспективи налагодження регіонального ВТС будуть також предметом запланованих в рамках LAAD-2017 переговорів з офіційними представниками державних установ та силових відомств країн Латинської Америки, а також з провідними компаніями оборонно-промислового комплексу регіону.

LAAD International Exhibition and Conference on Aerospace & Defence Techology - Латиноамериканська виставка і конференція з авиакосмическим і оборонних технологій, що відбувається у Ріо-де-Жанейро з 1997 року щодва роки, є найбільшою подією у сфері оборони і безпеки в Латинській Америці. Організатором виставки виступає британська Reed Exhibitions, що працює в тісному контакті з міністерством оборони Бразилії.

За даними організаторів, у роботі виставки-конференції, що триває 4-7 квітня, LAAD-2017 Defence & Security беруть участь близько 37 тис. фахівців, 195 офіційних делегацій з 85 країн. Серед заявлених тем конференції в рамках виставки: "Актуальні питання корпоративної кібербезпеки", "Гібридна війна в контексті Бразилії".