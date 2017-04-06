Препарати за програмою реімбурсації доступні в аптеках Києва 54

Препарати за програмою відшкодування вартості лікарських засобів від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу доступні в 54 комунальних аптеках мережі "Фармація", повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У стадії підписання договори ще з кількома аптечними мережами, які виявили бажання взяти участь у програмі", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня стартувала програма "Доступні ліки", за допомогою якої хронічні хворі з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом ІІ типу зможуть безкоштовно або з незначною доплатою отримувати відповідні препарати.

Станом на 4 квітня, близько 1400 аптек в Україні вже уклали або перебувають у стадії підписання договорів про участь у проекті реімбурсації ліків за трьома нозологіями. У реєстрі беруть препарати 157 найменувань, при цьому вартість 21 препарату буде компенсуватися на 10