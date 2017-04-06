У Генпрокуратурі підтверджують факт проведення обшуків на об'єктах, пов'язаних із компанією S.Group
Генеральна прокуратура України здійснює обшуки на низці об'єктів, пов'язаних із діяльністю корпорації S.Group.
"Ми підтверджуємо факт проведення обшуків на низці об'єктів, пов'язаних із корпорацією S.Group", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Генеральної прокуратури України.
Раніше з посиланням на прес-службу депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки повідомлялося, що в четвер правоохоронці здійснюють обшуки в офісах, в усіх філіях і на виробництвах великого українського виробника снеків - корпорації S.Group у Києві та Дніпрі. "Вони зламали двері, ворота будівель, нещадно розгромили серверну. Силовики самі закрилися в офісах дніпропетровської організації Радикальної партії та корпорації S.Group і нікого туди не пускають", - йдеться в повідомленні депутата.
У лютому цього року прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомляла, що департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснював обшуки в офісних приміщеннях групи компаній S.Group у Дніпрі.
За її словами, слідчі дії відбувалися у рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах - 110 млн грн (ч.5 ст. 191 КК) і службового підроблення (ст. 366 КК).
Як відомо, засновником S.Group є народний депутат від Радикальної партії С.Рибалка.
У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Л.Сарган наголосила, що в цих діях працівників Генпрокуратури України немає політичного підґрунтя.