Чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" готові подати у відставку

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" британці Маркус Річардс, Чарльз Проктор, Пол Ворвік, а також Юлія Ковалів мають намір подати у відставку у разі невиконання Кабінетом Міністрів плану дій з корпоративного управління компанією.

"Ми уважно розглянули ваше прохання переглянути наше рішення щодо відставки з посад членів наглядової ради. Ми готові прийняти ваші запевнення щодо того, що ви у змозі втрутитися та вирішити питання, які викликають наше занепокоєння", - йдеться в оприлюдненому на сайті "Нафтогазу" їхньому листі на адресу віце-прем'єра Володимира Кістіона.

Крім того, члени НР відзначають необхідність вирішення кризи збору платежів, викликаної низкою законодавчих актів і дій, що входять до сфери відповідальності уряду, що негативно впливає на поточну та майбутню ліквідність НАК.

Стурбованість членів ради також викликає політизована реакція на рішення про звільнення екс-голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва.

"Нам необхідно пересвідчитися в наявності суттєвого прогресу щодо усіх згаданих у цьому листі питань до моменту проведення річних загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", які мають відбутися до 30 квітня 2017 року і на яких, за вашими словами, планується переобрати нас членами наглядової ради. За відсутності суттєвого прогресу у вирішенні згаданих питань до моменту проведення зборів подальше продовження виконання нами функцій членів наглядової ради буде для нас неможливим та неприйнятним", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, реформу корпоративного управління в "Нафтогазі України" уряд розпочав у 2015 році згідно з принципами ОЕСР. У травні 2016 року було сформовано наглядову раду НАК в особі британців М.Річардса, Ч.Проктора та П. Ворвіка. Від Кабінету Міністрів до ради увійшла перший заступник глави МЕРТ Ю.Ковалів, від Адміністрації президента - екс-глава Міненерговугілля В. Демчишин.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.