Події

17:32 06.04.2017

На Закарпатті вандали пошкодили угорський прапор - Клімкін

У Береговому Закарпатської області невідомі пошкодили державний прапор Угорщини, і тепер українська сторона вживає заходів для пошуку винних, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегового. Рішуче засуджую цей акт вандалізму. Робимо все, щоб знайти винних", - написав він на своїй сторінці в Twitter у четвер удень.

П.Клімкін зазначив, що вбачає причетність Москви до цього інциденту з метою дестабілізувати українсько-угорські відносини.

"Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати українсько-польські відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку.

Крім того, 8 січня 2017 року невідомі підірвали меморіал на місці села Гута-Пеняцька (Львівська обл.), жителів якого знищили гітлерівські війська під час каральної операції 26 лютого 1944 року.

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