Термін чергового перегляду програми України залежить від прогресу влади в реформах - представник МВФ

Термін четвертого перегляду економічної програми України у рамках механізму розширеного фінансування (EFF) залежить від прогресу влади країни в реформах, повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

"Як зазначено в доповіді МВФ, якщо все йтиме згідно зі встановленим планом, цього року може відбутися ще три перегляди. Усе залежить від готовності влади виконувати обіцяні у рамках програми реформи", - сказав він під час традиційного прес-брифінгу у Вашингтоні в четвер.

При цьому Дж.Райс нагадав, що основними умовами чергового траншу є: широкомасштабна пенсійна реформа, прогрес у приватизації держпідприємств, реформа ринку землі, зміцнення банківської системи для підтримки економічного відновлення, боротьба з корупцією.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Загалом близько $4,46 млрд.

У 2018 році заплановано інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. У цілому - близько $3,82 млрд.