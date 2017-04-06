Бойовики в зоні АТО в четвер здійснили 14 обстрілів позицій ЗСУ, українські військові відкривали вогонь у відповідь поблизу Павлополя

У зоні проведення АТО на Донбасі від початку четверга, 6 квітня, станом на 18:00 бойовики здійснили 14 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовослужбовець дістав поранення, повідомили в штабі АТО.

"Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати "режим тиші". Від початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних сил України", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на сторінці у Facebook у четвер увечері.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу, по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки незаконні збройні формування відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Поблизу Маріуполя по наших позиціях у районі Павлополя ворог стріляв із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По опорних пунктах у районі Водяного та Широкиного вівся вогонь із гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

На луганському напрямку, як повідомили в штабі АТО, позиції українських військових поблизу Новоолександрівки були обстріляні з гранатометів.

"Аби пригасити вогневу активність противника по позиціях захисників Павлополя сили АТО відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення", - йдеться в повідомленні.