Виробники овочів, ягід та оргпродукції у 8 областях України можуть використовувати аграрні розписки з квітня 2017 р. - експерт

Аграрні розписки як механізм фінансування також можуть використовувати виробники ягід, овочів, органічної продукції, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник проекту IFC "Аграрні розписки в Україні" Олексій Омеляненко.

"Закон про аграрні розписки дає можливість їх використання як інструменту фінансування для вирощування та виробництва ягід, фруктів, овочів та органічної продукції", - сказав він.

Аграрні розписки нині активно використовуються під час кредитування виробництва польових культур, але, за словами О.Омеляненка, виробники ягід, фруктів та овочів тепер також можуть отримати фінансування під аграрну розписку, заставою якої є майбутній урожай цих культур.

"В основному в аграрних розписках можуть бути зацікавлені переробники овочів, фруктів, ягід, які надають фінансування або товарне кредитування з метою отримання продукції для переробки", - зазначив О.Омеляненко.

Експерт уточнив, що нині фахівці проекту активно працюють над адаптацією використання аграрних розписок для фінансування виробництва продукції тваринництва.

Проект "Аграрні розписки в Україні" впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Практичне застосування аграрних розписок в Україні розпочалося в 2014 році в Полтавській області. Незабаром до використання цього інструменту фінансування підключилися ще три області - Харківська, Черкаська та Вінницька, а восени 2016 року проект охопив ще чотири області - Миколаївську, Сумську, Тернопільську та Хмельницьку.

Станом на 6 квітня в реєстрі зареєстровано 100 аграрних розписок, 52 із них уже закрито. Загальний обсяг фінансування за ними становив близько 845 млн грн.

Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою у вигляді майбутнього врожаю. За аграрною розпискою позичальник може розрахуватися або грошовими коштами, або постачанням сільськогосподарської продукції.