ФАО прогнозує зниження світового збору пшениці в 2017 р. майже на 3%, це стосуватиметься й України

ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН) прогнозує зниження світового збору пшениці цього року на 2,7%, до 740 млн тонн, повідомляється в прес-релізі організації.

Скорочення урожаїв стосуватиметься практично всіх основних зерновиробничих країн - РФ, США, Канади, Австралії, Казахстану та України.

Водночас у ЄС і Марокко прогнозується значне зростання виробництва пшениці.

При цьому урожай фуражного зерна, за попередніми оцінками, може сягнути нового рекордного рівня в 1 353 млн тонн, що на 0,5% вище за показник 2016 року. Основний приріст припаде на кукурудзу, обсяг виробництва якої становитиме 1051 млн тонн, що на 1,2% вище за торішнє рекордне значення.

За прогнозами, найбільше виробництво кукурудзи збільшиться у Бразилії та Аргентині. Значний приріст очікується в Південній Африці, де виробництво сильно постраждало через посуху 2016 року.

Водночас збільшення збору в цих країнах значною мірою нівелюється очікуваним різким падінням урожаю кукурудзи в США.

ФАО також прогнозує, що за нормальних погодних умов протягом літнього періоду в Північній півкулі виробництво рису в 2017 році становитиме 504 млн тонн, що на 1% відсоток більше, ніж у 2016 році.

Загалом збір зернових культур у 2017 році, як очікує ФАО, становитиме 2 597 млн тонн, що лише на 0,3% нижче за рекордний показник 2016 року.