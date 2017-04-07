Кабмін затвердив угоду з Грузією про організації залізнично-поромного сполучення

Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Грузії про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через порти України і Грузії.

Згідно з постановою №230 від 5 квітня, повідомлення було підписано 13 вересня 2016 року в Батумі (Грузія).

У повідомленні, яке додається до постанови, наголошується, що це рішення сприятиме активізації та розвитку двосторонніх українсько-грузинських міждержавних зв'язків у сфері транспорту.

Як повідомлялося, морські порти і термінали Грузії в 2016 році опрацювали 17,6 млн тонн вантажів, що на 8,3% менше, ніж у 2015 році, зазначається в повідомленні Мінекономрозвитку Грузії.