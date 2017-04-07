Бойовики за минулу добу 48 разів обстріляли сили АТО

Бойовики за минулу добу 48 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook в п'ятницю вранці.

"За минулу добу п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Опорні пункти поблизу Маріуполя противник накривав вогнем. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і озброєння БМП підрозділи супротивника обстрілювали захисників Новотроїцького. 82 мм міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю використав проти морських піхотинців у районі Павлополя і Гнутового. Захисників Широкиного і Водяного, обстрілював з озброєння БМП, кулеметів і стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривав вогонь по українських позиціях під Лебединським. Поблизу Павлополя активізувалися ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована в Авдіївці, захисників якої ворог протягом доби накривав вогнем з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети і великокаліберні кулемети застосовував поблизу Шахти "Бутівка" і Троїцького. А з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілював позиці поблизу Новозванівки і Верхньоторецького.

На луганському напрямку з гранатометів бив по захисникам Кримського, а з великокаліберних кулеметів – по опорним пунктам в районі станиці Луганської.

Щоб придушити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь.