Президент Трамп заявив, що ракетний удар по аеродрому в Сирії був проведений, виходячи з "життєво важливих інтересів нацбезпеки" США

Удари по об'єктах уряду Сирії в інтересах національної безпеки США, заявив президент США Дональд Трамп.

"Сьогодні я наказав провести військовий удар у Сирії по цілям, звідки здійснювалася хімічна атака", - заявив він у телевізійному зверненні.

За словами президента, "у життєво важливих інтересах національної безпеки США запобігти та стримати поширення і використання смертоносної хімічної зброї".

За даними американського чиновників, близько 60 американських "Томагавків" були випущені з військових кораблів у Середземному морі по цілям на сирійській військовій базі.

Д. Трамп заздалегідь не оголосив про атаку, хоча він і інші чиновники протягом дня озвучили жорсткі попередження сирійському уряду.