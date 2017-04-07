Події

10:22 07.04.2017

Президент Трамп заявив, що ракетний удар по аеродрому в Сирії був проведений, виходячи з "життєво важливих інтересів нацбезпеки" США

Удари по об'єктах уряду Сирії в інтересах національної безпеки США, заявив президент США Дональд Трамп.

"Сьогодні я наказав провести військовий удар у Сирії по цілям, звідки здійснювалася хімічна атака", - заявив він у телевізійному зверненні.

За словами президента, "у життєво важливих інтересах національної безпеки США запобігти та стримати поширення і використання смертоносної хімічної зброї".

За даними американського чиновників, близько 60 американських "Томагавків" були випущені з військових кораблів у Середземному морі по цілям на сирійській військовій базі.

Д. Трамп заздалегідь не оголосив про атаку, хоча він і інші чиновники протягом дня озвучили жорсткі попередження сирійському уряду.

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