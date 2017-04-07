Українці у лютому продали валюти на $191 млн більше, ніж купили - НБУ

Українці у березні 2017 року купили у банків валюту на еквівалент $265 млн, тоді як продали їм на $456,1 млн, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті в п'ятницю.

Згідно з його даними, порівняно з лютим цього року обсяги купівлі валюти зросли на 41,9%, продажу – на 67,1%, а порівняно з лютим минулого – відповідно в 6,7 рази і на 52,2%.

НБУ уточнює, що безпосередньо доларів українці в минулому місяці купили на $206,4 млн, а продали – на $335,9 млн.

Загалом за перший квартал цього року обсяг продажу населенням валюти перевищив обсяг її купівлі на $330,4 млн, зокрема безпосередньо доларів – $181,1 млн.

Незважаючи на зростання ринку обміну готівкової валюти в останні місяці завдяки його поступовій лібералізації Нацбанком, обсяги цього ринку все ще значно нижчі, ніж до початку введення обмежувальних заходів. Зокрема, в березні 2013 року фізичні особи купили в банків валюту на $1,256 млрд, продали – на $1,253 млрд.

НБУ з квітня цього року підвищив до 150 тис. грн з 12 тис. грн граничний рівень операцій з готівковою валютою на добу, що, як очікується, надасть можливість збільшити глибину і ліквідність офіційного готівкового валютного ринку.

Регулятор також вказує, що на міжбанку в березні цього року обсяг торгів виріс порівняно з попереднім місяцем на 19,4%, а порівняно з березнем минулого року впав на 45,5% – до $3,21 млрд.

Нацбанк у березні викупив з ринку надлишок валюти в обсязі $128,3 млн, не виходячи на ринок для підтримки гривні. Місяцем раніше центробанк як купував ($133,6 млн), так і змушений був трохи продавати валюту ($52,7 млн), а в березні минулого року рівень купівлі та продажу був приблизно рівний і становив близько $130 млн.

В результаті сумарно за три перших місяці цього року Нацбанк вийшов на позитивне сальдо інтервенцій в $179,6 млн. проти негативного в $235,2 млн у січні-березні минулого року.

Як повідомлялося, з 1 січня 2017 року був скасований 2% збору на купівлю готівкової валюти, що, на думку Нацбанку та експертів ринку, мало знизити частку "чорного" та "сірого" сегментів на ринку готівкових валютообмінних операцій і збільшити частку легального ринку.