Зону очищення від боєприпасів у Балаклії зменшено до 500 метрів

У процесі очищення піротехнічними підрозділами території навколо м. Балаклія Харківської області від вибухонебезпечних предметів десятикілометрову зону забруднення зменшено до 500 метрів навколо арсеналу, де відбувалися вибухи.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківській області, станом на 7 квітня в Балаклії зосереджено понад 500 працівників Національної поліції, ДСНС, Міноборони, військової служби правопорядку, комунальних служб, задіяно майже 130 одиниць техніки.

У період з 23 квітня до Балаклійського відділу поліції надійшли 23 повідомлення про крадіжки, виваються заходи для розкриття зареєстрованих злочинів.

Як повідомлялося, 6 квітня голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що українські військові планують повністю очистити від вибухонебезпечних предметів 10км зону навколо арсеналу в Балаклії до 18 травня поточного року. "На сьогодні наші підрозділи працюють в 3км зоні, близько 2км цієї зони вже очищено, по суті, вони працюють вже у радіусі 1 км від арсеналу", - сказав він.

За словами глави ДСНС, загалом після інциденту було знешкоджено близько 10 тис. боєприпасів.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області. За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж унаслідок НС становив близько 220 млн грн.