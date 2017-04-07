Події

10:49 07.04.2017

Клімкін нагадав про посилення заходів безпеки при перетині кордонів країн ЄС

З 7 квітня у країнах Європейського Союзу починають діяти правила щодо підвищення безпеки та термін перетину кордону може трохи збільшитися, зазначив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Саме з сьогоднішнього дня починають діяти правила ЄС щодо підвищення безпеки... Це означає що будуть додаткові перевірки... Тому, якщо ви хвилину довше будете перетинати кордон - це аж ніяк не пов'язане з введенням безвізового режиму", -сказав П. Клімкін під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю в Києві.

Він пояснив, що під час цих перевірок звірятимуть паспортні дані громадян з відомостями різних реєстрів.

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